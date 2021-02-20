На следующей неделе рубль протестирует психологически важную отметку

Третья неделя февраля для российского рубля начиналась с хорошей динамики роста. Однако уже к концу торгов ситуация изменилась. И нацвалюта существеннее просела к евро (89,72 рубля), чем к доллару (73,91 рубля).

Специально для "Российской газеты" Дмитрий Чечулин, независимый финансовый эксперт, объяснил разницу в степени ослабления рубля против евро и доллара и оценил его ближайшие перспективы:

- Нужно отметить, что положение на данный момент у доллара и евро совершено разное. "Американец" испытывает некоторые трудности из-за всё еще не решенного вопроса с пакетом мер на 1,9 триллиона долларов США. А в это время евро получает поддержку от плановой вакцинации населения и довольно прогнозируемой монетарной политики. Да и инфляционные показатели еврозоны выглядят куда более привлекательными, нежели у США.

К концу недели прекратился рост цен на нефть. Во-первых, Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить квоту на добычу уже в ходе ближайшего заседания ОПЕК+ в марте. Во-вторых, в США начала восстанавливаться добыча в Техасе, который пострадал от аномальных холодов.

При этом снижение цены на нефть не означает начало долгосрочной нисходящей динамики, а скорее является технической коррекцией. Аналитики из Goldman Sachs на этой недели опубликовали прогноз. По нему получается, что на рынке нефти начинает формироваться 15-тилетний бычий суперцикл. И аналитики рекомендуют своим клиентам присмотреться к нефтяным компаниям.

Еще один повод для беспокойства у российской валюты - антироссийские санкции. Их введение может стать еще одним драйвером для ослабления рубля.

Исходя из этого, не стоит ожидать укрепления национальной валюты в последнюю неделю февраля. Скорее всего, нас ожидает возврат к уровням 74,17-74,43 против доллара. А против евро возможно тестирование значений в 90 рублей.

Но есть и позитивные факторы! Они исходят из слов Главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Речь о том, что регулятор планирует до 2023 года выйти на нейтральную ставку в 5-6 процента против текущих 4,25 процента. Темпы и сроки будут зависеть от прогнозов по инфляции. Также Глава ЦБ РФ отметила необходимость адресных мер по усилению доступности ипотеки.

Также на этой неделе в очередной раз поднимался вопрос, связанный с цифровым рублем. ЦБ РФ предлагает задействовать существующую инфраструктуру для открытия счетов и доступа к операциям с цифровыми активами. Сам кошелек будет находиться в ЦБ РФ.