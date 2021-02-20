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20.02.2021 17:06
Рубрика: Экономика

На социальные доплаты военным медикам выделят 6,5 млрд рублей

Текст: Елена Манукиян
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Почти 6,5 млрд из резервного фонда правительства будет выделено в 2021 году на доплаты военным врачам, работающим с коронавирусом. Распоряжение об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

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Доплата введена с 1 ноября прошлого года и будет начисляться до конца текущего года. Ежемесячно ее получают медицинские, а также иные работники, которые служат в силовых структурах и участвуют в диагностике и лечении пациентов с COVID-19, в том числе - врачи Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСО, ФСБ, ФСИН, ГУСП, СВР.

Размер выплаты зависит от нормативной смены, которая определяется как пятая часть продолжительности рабочего времени за неделю. Например, в 3880 рублей одна такая смена оценивается для врачей и медработников с высшим, в том числе - немедицинским образованием, если они работают в стационарах. По 2430 рублей за смену полагается врачам скорой помощи, а также среднему медперсоналу в стационарах, по 1215 рублей - младшему медперсоналу в стационарах, военнослужащим и работникам с аналогичными трудовыми функциями, а также среднему медперсоналу скорой помощи, по 950 рублей - младшему медперсоналу, работающему в составе ее бригад. Фельдшеры, которые задействованы по приему вызовов скорой медицинской помощи, военнослужащие с аналогичными обязанностями получают по 600 рублей за нормативную смену.

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