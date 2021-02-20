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Найден режиссер на ремейк "Бегущего человека" со Шварценеггером

Новости
    20.02.2021, 10:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

По сложившейся веками традиции еще одно произведение Стивена Кинга не ограничится разовой экранизацией - "Бегущий человек" "короля ужасов" еще раз сходит на экраны.

Фото: Gage Skidmore/ wikimedia.org
Джордж Мартин экранизирует Роджера Желязны на HBO

Оригинальный роман, при написании которого Кинг прикрылся псевдонимом Ричард Бахман, вышел в 1982-м. Став своего рода ремиксом повести Шекли "Премия за риск" 1958-го.

В 87-м Пол Глейзер снял одноименный боевик-антиутопию со Шварценеггером и Марией Кончитой Алонсо, с оригинальной книгой имевший довольно мало общего - картина вышла эффектной, но сильно "по мотивам". Лента не стяжала денег и публику не порадовала. Что неудивительно, в принципе, учитывая, через какие тернии и сумятицы продиралось ее создание.

Ну и вот настало время восстановить, видимо, историческую и культурную справедливости. Для чего, передает Deadline, студией Paramount нанят яхонтовый наш Эдгар Райт ("Зомби по имени Шон", "Типа крутые легавые", "Скотт Пилигрим", "Малыш на драйве").

Уточнено: создатели носились с идеей киноадаптации романа три последних года. И что немаловажно, термин "ремейк" к их проекту все-таки не совсем корректен, так как речь идет именно о новой экранизации.

Продюсер - Саймон Кинберг (серия "Люди Икс"). Сценарий, придерживаясь первоисточника, напишут Райт и работавший с ним на "Пилигриме" Майкл Бэколл.

На этом имеющийся на сегодня объем информации ограничивается, то есть ни по касту, ни по датам сведений еще нет.

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