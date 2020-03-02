"Малыш на драйве" получит сиквел - без Кевина Спейси

Компания Sony благословила сиквел "Малыша на драйве". Лента, напомним, вышла в 2017-м, была встречена тепло и заработала почти 227 миллионов долларов при скромном бюджете в 34.

В том же году начались разговоры, что неплохо б предприятие усилить продолжением.

Согласно эксклюзивной информации Geeks WorldWide, Эдгар Райт вернется в кресло постановщика, а Энсел Элгорт, Лили Джеймс, Джон Бернтал, С. Дж. Джонс - к своим ролям. Плюс появятся и новые герои.

Про участие Кевина Спейси не уточнено, но все ж всё и так понимают.

Съемки стартуют уже в этом году, как только Элгорт отработает на "Полиции Токио" - сериале для стриминга HBO, в настоящее время находящемся в пре-продакшн.

Сюжет не раскрывается. Дата премьеры студией еще не определена.