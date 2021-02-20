На сколько подорожает пиво после введения маркировки

Он отмечает, что одна марка на каждую единицу продукции обойдется пивоварам в 50 копеек. И даже если их прибавить к стоимости бутылки пива (от 35 рублей за бутылку 0,5литра), подорожание окажется незначительным. Однако и это вряд ли случится, считает эксперт. Сейчас цены на пиво снижаются - в том числе за счет роста импорта качественной продукции в Россию. Из-за закрытия баров на фоне пандемии европейские производители потеряли около 20% продаж. И сейчас они пытаются направить часть продукции на наш рынок. При этом сюда она поступает по цене ниже отечественного. Поэтому в борьбе за потребителя у российских пивоваров не будет возможностей для повышения цен.

Вместе с тем, Павел Шапкин уверен, что вводить маркировку пивной продукции нужно в обязательном порядке. На рынке пива сейчас фактически нет полноценного учета: ЕГАИС на пиво в рознице не распространяется, спецмарками пиво не маркируется.

При этом небольшие предприятия, которые производят менее 3 млн литров в год, освобождены от установки счетчиков объема. То есть им нет никакого смысла показывать, что они производят больше 3 млн литров. И подавляющее количество предприятий декларируют намного меньше 3 млн литров, отмечает эксперт.

По его словам, наибольшая часть налогов, которая должна уплачиваться с алкогольной продукции, должна уплачиваться именно с пивоваренной продукции - пива и пивных напитков. Поскольку его производится 80% от общего объема всего алкоголя, который продается на рынке. Но сейчас получается паритет: примерно одинаковое количество налогов выплачивается с пива (около 160 млрд рублей акцизов) и алкогольной продукции свыше 9%, за исключением вин. С них уплачивается около 6 млрд рублей. И несмотря на то, что с вин уплачивается в 22 раза меньше акцизов, его маркируют, а пиво - нет.

"Так почему в виноделии никто не оспаривает необходимость маркировки, а пиво не маркируется? Единственное логичное объяснение - что пивовары не хотят показывать реальные объемы", - считает Шапкин.

В итоге на российском рынке продается огромное количество нелегальных пивных напитков, что подтверждают проверки Росалкогольрегулирования, говорит эксперт. Например, есть пивные напитки, которые разливаются в пластиковые бутылки и продаются по 80-85 рублей за 1,5 литра с названием джин-тоник. Они содержат 6,5% алкоголя и относятся к пивным напиткам.

"Это что нужно сделать с солодом, чтобы выбродить из него джин-тоник? Как может быть пивной напиток с названием джин-тоник и по вкусу как джин-тоник и на цвет абсолютно прозрачный?", - возмущается Павел Шапкин. Однако канал сбыта такой продукции до сих пор существует.

По подсчетам эксперта, если 160 млрд рублей ежегодно поступает с пива в бюджет, то примерно еще 100 млрд рублей идет мимо кассы из-за того, что нет должной системы учета.

"Введение маркировки расставит все на свои места и покажет, сколько на самом деле продается пива. Пока этот вопрос обсуждался последние 15 лет, бюджет недосчитался 1,5 трлн рублей", - говорит эксперт.

С ним согласен заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, выступает оператором маркировки) Реваз Юсупов. По его словам, маркировка вводится для того, чтобы защитить потребителя от некачественной продукции и создать здоровую конкуренцию на рынке.

"За счет внедрения маркировки и сокращения нелегального оборота добросовестные производители увеличивают долю рынка, а, соответственно, и свою прибыль. Маркировка - это не просто нанесение кода, а цифровая прослеживаемость по всей цепочке от производителя до прилавка. С помощью приложения "Честный ЗНАК" любой покупатель сможет получить достоверную информацию о товаре, пожаловаться на нарушения", - пояснил эксперт.

Он также уверен, что предпосылок для роста цен пенного напитка нет. В рамках эксперимента будут вырабатываться оптимальные решения, в том числе по использованию уже имеющегося оборудования и интеграции информационных систем, чтобы затраты компаний были минимальными.

Накануне постановление правительства об эксперименте по маркировке пива было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Он начнется в России 1 апреля 2021 года и продлится по август 2022 года. Эксперимент будет распространен на само пиво, а также пивные напитки и отдельные виды слабоалкогольных напитков.

Осенью прошлого года с инициативой внедрить маркировку на рынке алкогольной продукции, начав ее с пива, выступил Минпромторг. Однако против этого предложения выступили крупнейшие пивоваренные компании. По их мнению, проблем контрафакта и фальсификата, с которыми борется маркировка, на их рынке практически отсутствует. Зато маркировка приведет к существенному росту себестоимости производства и, следовательно, цене на полке.