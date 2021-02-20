Непогода в США задержала поставки шести миллионов доз вакцины от COVID-19

Сильная снежная буря, накрывшая США, привела к задержке поставок около шести миллионов доз вакцин от коронавируса. Об этом в пятницу заявил старший советник рабочей группы при Белом доме по борьбе с пандемией Энди Славитт.

По его словам, задержка затронула все 50 штатов. Причиной стали перекрытые дороги, а также нехватка персонала в почтовых компаниях, которые занимаются доставкой вакцины в штаты. Их сотрудники "застряли в снегу и не могут приступить к работе", пишет ТАСС.

Кроме того, более двух тысяч пунктов распределения вакцины не могут получить дозы, потому что они находятся в регионах, пострадавших от отключений света. Из-за строгих требований к хранению препаратов было принято решение задержать поставки.

В пятницу по штатам направили 1,4 миллиона доз вакцины от коронавируса. Американские власти рассчитывают, что "все отложенные дозы будут доставлены в течение следующей недели".