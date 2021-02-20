Организации попадут в спецреестр за некачественные госуслуги в соцсфере

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил вести реестр недобросовестных исполнителей госуслуг в социальной сфере. Это, рассчитывают в правительстве, поможет защитить права и интересы граждан, с которыми работают такие организации, и простимулирует бизнес для качественного предоставления услуг, в том числе за счет средств господдержки.

Если организация нарушит условия соглашения (не выполнит услугу или окажет не в полном объеме), ее внесут в специальный реестр. Срок нахождения в нем ограничен двумя годами, в течение которых компания не сможет претендовать на получение новых мер господдержки.