"Перевал Дятлова" и "Чики" соревнуются за премию продюсеров

Ассоциация продюсеров кино и телевидения(АПКиТ) объявила список номинантов на IX Премию, которая состоится 26 марта в гибридном формате. Всего в шорт-лист попали 26 проектов. И, если посмотреть на номинации, первое, что бросается в глаза: интернет-проекты догоняют и обгоняют те, что представили за прошедший год телеканалы. Формально по цифрам в шорт-листе IX Премии АПКиТ из 23 сериалов - телепремьер - 13, а тех проектов, первый показ которых состоялся в онлайн-кинотеатрах, лишь 10. Но зато они лидируют во всех основных номинациях. В этом плане любопытно, что награда Ассоциации продюсеров присуждается проектам, которые вышли на видеосервисах только лишь с 2019 года.

Рассмотрим подробнее. Лидер в номинациях (а их - 21) - сериал "Перевал Дятлова" (вышел на платформе Premier), режиссерский дебют Валерия Федоровича и Евгения Никишова (худрук Павел Костомаров). У него - 13 номинаций. Среди них - "Лучший сериал", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая сценарная работа", "Лучший актер сериала", "Лучшая операторская работа" и другие. Главный конкурент "Перевала Дятлова" - сериал "Чики" (вышел на видеосервисе more.tv) режиссера Эдуарда Оганесяна . У него - восемь номинаций. В номинациях "Лучшая актриса" и "Лучший актер второго плана" проект упоминается дважды, поэтому в общей сложности он десять раз претендует на получение приза продюсеров. Шесть раз номинирован "Триггер" (выходил в эфире Первого канала). Вся эта "большая тройка": "Перевал Дятлова", "Чики" и "Триггер" - соревнуются друг с другом в категории "Лучший сериал (5-24 серии)". На одну из главных номинаций - "Лучшая режиссерская работа" претендуют четыре автора сериалов Эдуард Оганесян "("Чики"), Карен Оганесян ("Игра на выживание"), Кирилл Белевич ("Казанова"), Валерий Федорович, Евгений Никишов, Павел Костомаров, Степан Гордеев ("Перевал Дятлова").

Также в шорт-листе заметно представлены два масштабных исторических сериала телеканала "Россия 1": "Зулейха открывает глаза" и "Грозный". Оба - в пяти номинациях IX Премии АПКиТ.

Отметим, что в число претендентов на профессиональный приз в категории "Лучший сериал (более 24 серий)" снова включен "След" (его соперники "257 причин, чтобы жить" и "Невский. тень архитектора"). Проект, который выходит на "Пятом канале", за историю вручения Премии продюсеров попадает в шорт-лист уже в шестой раз, однако лауреатом еще не становился ни разу. Впрочем, на церемонии в 2019 году "След" был удостоен специального приза жюри "За реализацию мечты продюсера", как самый длинный российский сериал.

На звание "Лучшая актриса сериала" претендуют Варвара Шмыкова и Ирина Горбачева - обе за сериал "Чики", а также - Елена Лядова ("Псих) и Чулпан Хаматова ("Зулейха открывает глаза"). "Лучшим актером сериала" может стать Антон Хабаров ("Казанова"), Константин Богомолов ("Псих"), Максим Матвеев ("Триггер") или Петр Федоров ("Перевал Дятлова"). В номинации "Лучшая актриса второго плана в сериале" - Роза Хайрулина ("Псих"), Татьяна Догилева ("Обычная женщина- 2") и Юлия Пересильд ("Зулейха открывает глаза"). Антон Лапенко и Виталий Кищенко (оба снимались в драмеди "Чики"), а также Тимофей Трибунцев ("Мертвые души") номинированы в категории "Лучший актер второго плана в сериале". В номинациях также фигурируют такие громкие проекты прошедшего года, как сериалы "Беспринципные", "#СИДЯДОМА", "Мертвые души", "Магомаев", "Последний министр" и другие.

Три проекта из представленных на Премию АПКиТ - это полнометражные фильмы. На профессиональный приз претендует историческая драма "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, экшн-катастрофа "Огонь" Алексея Нужного, а также фильм-приключение "Серебряные коньки" Михаила Локшина. В рамках Премии АПКиТ есть только одна номинация, где соревнуются полнометражные фильмы, которые вышли в прокат более чем на 100 киноэкранах.

Кроме того, на Премии АПКиТ уже стало традицией вручение специальных призов. На девятой церемонии их планируется пять. Какие именно - узнаем из трансляции 26 марта. Она будет проводиться в онлайн-кинотеатре МТС ТВ и на официальном сайте Пятого канала. Полный шорт-лист IX Премии АПКиТ можно посмотреть на сайте Ассоциации продюсеров.