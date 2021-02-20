Песков оценил "американский след" в репрессиях на Украине

Украине никто не угрожает, но военная помощь США провоцирует внутренние репрессии и агрессивную политику в отношении решения вопроса Донбасса. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос про "американский след" в санкциях Киева в отношении украинских политиков и других граждан, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"США не скрывают последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Киеву в наращивании наступательного военного потенциала. Такая помощь из Америки на Украину поступает", - констатировал Песков.

"Американцы не скрывают, что продолжают накачивать оборонный потенциал Украины", - продолжил пресс-секретарь президента.

"Украине никто не угрожает, - подчеркнул Песков. - Наоборот, это провоцирует горячие украинские головы, которые наверняка стоят за этими внутренними репрессиями, их накачивает на проявление агрессивности, в том числе конкретно в решении проблем юго-востока".

"Это противоречит всему и вся и никоим образом не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы", - заключил пресс-секретарь президента.