Песков оценил работу "Роскосмоса"

Ожидать от России прорывов в космосе нормально, но это титаническая работа и она идет постепенно. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На просьбу оценить отношение граждан к работе "Роскосмоса", а также прокомментировать критику на этот счет в соцсетях, Песков заметил: "Реакция в соцсетях далека от квалифицированной реакции". "Как правило те, кто пишет в соцсетях реакцию на те или иные дела в нашей космической программе, не обладают профессиональными данными, не могут оценить суть происходящего, стоимость происходящего, критерии оценки успеха. И к этому нужно относиться с пониманием", - подчеркнул он.

Россия - страна-пионер в освоении космоса, с глубочайшим потенциалом развития космической отрасли, напомнил пресс-секретарь президента. "Конечно, мы все ждем от этой отрасли прорывов и сенсаций, - сказал он. - Это нормальное ожидание, но эта работа строится из каждого года, насыщенного сложными пусками, проблемами".

"Главное - поступательно решать эти проблемы. И мы видим, что работа ведется титаническая", - оценил Песков.