Песков ответил на вопрос о возможной антироссийской коалиции

Россия заинтересована в налаживании отношений с ЕС и США, много для этого делает, но взаимности нет вообще. Об этом заявил журналистам, комментируя по их просьбе выступление президента США Джо Байдена на Мюнхенской конференции, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представители СМИ поинтересовались, может ли возникнуть новая антироссийская коалиция.

"Россия была и остается заинтересованной в налаживании добрых отношений и с США, и с Евросоюзом, - подчеркнул Песков​​​. - Мы очень много делаем для этого, пытаясь побудить наших собеседников на проявление воли к нормализации отношений". "У нас не всегда это получается, и мы не всегда видим взаимность. Точнее говоря, последнее время мы вообще не видим взаимности", - оценил он.

"НАТО считает Россию противником​​​, постоянно двигает и наращивает свою военную инфраструктуру в непосредственной близости к нашим границам. Поэтому постоянно вынуждает нас на то, чтобы мы активизировали действия по защите нас от агрессивных действий НАТО", - также сказал Песков.