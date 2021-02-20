Песков заявил о стремительном ухудшении ситуации на Украине

Социально-экономическая ситуация на Украине быстро ухудшается на фоне реакционной и репрессивной политики властей. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На фоне этих реакционных и репрессивных действий стремительно ухудшается экономическая ситуация на Украине. Показатели оставляют желать лучшего", - заметил Песков.

У населения Украины много проблем "с резким, лавинообразным ростом цен на ЖКХ", продолжил представитель Кремля. "Поскольку речь идет о нашем соседе, подобная социально-экономическая ситуация вкупе с проявлением внутренней реакции - это, конечно, предмет для серьезной обеспокоенности", - сказал он.