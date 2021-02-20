Песков заявил о стремительном ухудшении ситуации на Украине

Социально-экономическая ситуация на Украине быстро ухудшается на фоне реакционной и репрессивной политики властей. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"На фоне этих реакционных и репрессивных действий стремительно ухудшается экономическая ситуация на Украине. Показатели оставляют желать лучшего", - заметил Песков.
У населения Украины много проблем "с резким, лавинообразным ростом цен на ЖКХ", продолжил представитель Кремля. "Поскольку речь идет о нашем соседе, подобная социально-экономическая ситуация вкупе с проявлением внутренней реакции - это, конечно, предмет для серьезной обеспокоенности", - сказал он.
Песков заявил об обеспокоенности репрессиями на Украине
На просьбу прокомментировать санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и ряда других граждан, Песков сказал, что это очень тревожная информация. "Тревожная потому, что мы видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине", - пояснил он, добавив, что эта реакция проявляется в политической и социальной сферах.
Пресс-секретарь президента отметил репрессивные действия Киева в отношении СМИ, граждан Украины и ее ведущих политиков. "Конечно, это не может не вызывать обеспокоенность, не может не подогревать вопрос, кем избрана такая реакционная линия, не приведет ли она к тому, что опять руководство Украины посчитает возможным, например, решить проблему юго-востока силовыми методами", - сказал он. Ведь по мере того, как реакционная тенденция начинает доминировать на украинской политической арене, становится более неспокойно на линии соприкосновения, оценил Песков.