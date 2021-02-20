Посол в Вашингтоне рассказал, что России нужно в отношениях с США

Россия хочет предсказуемости в отношениях с Соединенными Штатами. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Все, что мы хотим, - предсказуемости, уверенности в завтрашнем дне, уверенности в действиях США, жить спокойно для того, чтобы, извините за высокий стиль, внешняя политика помогала внутреннему развитию страны. Собственно, что мы и делаем", - приводит ТАСС слова Антонова в видеоинтервью на YouTube-канале "Соловьев Live".

Впрочем, по мнению Антонова, новая администрация США продолжает давление на Москву "со всех сторон" и в этом не остановится.

В то же время Россия уже направила в Белый дом и Госдеп запросы на организацию первых контактов для определения сфер взаимодействия. "Чтобы организовать первые контакты и начать разбираться, что мы можем сделать вместе", - пояснил дипломат.