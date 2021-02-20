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20.02.2021 11:43
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Рогозиным совершенствование "Глонасс"

Текст: Кира Латухина

В ближайшие годы точность системы "Глонасс" достигнет 1,3 метра. Это очень важно для транспорта, особенно морского, прокомментировал президент Владимир Путин на встрече с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным в Кремле. К 2025 году получится выйти на 100-процентное импортозамещение для "Глонасса", увеличится и срок работы. Охват Земли - уже стопроцентный.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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"Орбитальная группировка социально-экономического назначения - 89 аппаратов. В этом году мы начинаем вводить новые аппараты "Глонасс", - сообщил Дмитрий Рогозин.

"Сколько их у нас сейчас на орбите?" - уточнил Владимир Путин. "Глонассов" у нас 28. На боевом дежурстве - 23, остальные находятся либо под испытаниями под контролем генерального конструктора, либо это так называемый орбитальный резерв. Если у одного аппарата выходит ресурс, соответственно, включается другой", - ответил собеседник. Есть и наземный резерв.

К 2025 году получится выйти на абсолютно 100-процентное импортозамещение для "Глонасса", заверил Рогозин. "И срок работы увеличим", - сказал президент. "Конечно. До 15 лет минимум. Но они и сейчас даже заданный срок перерабатывают. Это хорошо", - заметил глава "Роскосмоса". То есть они показывают высокую надежность.

"А точность?" - спросил Путин. "Точность - 2,6 метра, 100-процентный охват всей территории Земли", - последовал ответ. Спутники нового поколения "Глонасс-К2" и комплексы калибровки сигнала позволят выйти в ближайшие годы уже на 1,3 метра. "Это для транспорта очень важно, особенно для морского транспорта", - заметил президент. И крайне важно, чтобы любой авиационный, морской транспорт, если завозится на территорию России, обязательно оснащался системой "Глонасс", заключил Рогозин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Космос Правительство "Роскосмос" Система ГЛОНАСС

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