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20.02.2021 21:39
Рубрика: Спорт

"Динамо" обыграло "Спартак" в Кубке России по футболу

Текст: Максим Домчев
Футболисты "Динамо" вышли в 1/4 финала розыгрыша Кубка России по футболу, обыграв "Спартак" со счетом 2:0.
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

В Москве, несмотря на мороз, свой поединок 1/8 финала Кубка России проводили "Динамо" и "Спартак". В составе красно-белых дебютный матч проводил полузащитник из Нидерландов Йоррит Хендрикс.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Команда Доменико Тедеско начала встречу активно, но пропустила первой. После подачи углового судья в спорной ситуации увидел игру рукой у Виктора Мозеса и указал на "точку". Даниил Фомин с 11-метровой отметки не промахнулся.

Такое развитие событий явно отразилось на игре "красно-белых", которые не слишком преуспели в атаке. Впрочем, и "Динамо" до перерыва реальных моментов для гола не имело.

После паузы "Спартак" завладел территориальным преимуществом. И в одном из моментов Мозес упустил реальную возможность сравнять счет. После удара Эсекеля Понсе Антон Шунин отбил мяч, а набежавший нигериец на добивании попал прямо в руки динамовскому голкиперу.

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Атаковал "Спартак", а отличилось "Динамо". Вышедший на замену Константин Тюкавин смог переправить мяч в сетку ворот Александра Максименко.

Позже Мозес получил вторую желтую карточку и был удален с поля. "Динамо" уверенно довело матч до победы и вышло в четвертьфинал.

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