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20.02.2021 15:55
Рубрика: Культура

Фильм "Зоя" показали на родине Космодемьянских

Текст: Елена Новоселова
В канун праздника защитника Отечества новый фильм "Зоя" показали на родине Зои Космодемьянской в селе Осино-Гай Тамбовской области.
Фото: Дмитрий Алексеев Фото: Дмитрий Алексеев
Фото: Дмитрий Алексеев

Здесь, рядом со старинной церковью в честь иконы Божьей Матери "Знамение", похоронен дедушка Зои и Шуры - священник Петр Иоаннович Козьмодемьянский, принявший мученическую смерть в 1918 году. Его могила находится прямо за алтарем храма.

Фото: kinopoisk.ru
Фильм "Зоя" вошел в число лидеров отечественного проката

На показ пришли местные жители, ученики и учителя сельской школы № 1, где и он и состоялся. Здесь в 2018 году усилиями Российского военно-исторического общества (РВИО) была открыта обновленная экспозиция Музея Военно-исторической Славы Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских, полковника Перекальского Степана Николаевича. Заново созданы три зала: "Зал трех Героев", зал "Изба Космодемьянских" и краеведческий зал "Тамбовская земля - Родина Героев". Музей получил не только новый формат, но и новый статус, став отделом Краеведческого центра Тамбовской области.

Комсомольский билет Зои Космодемьянской из музея в Осино-Гай. Фото: Дмитрий Алексеев

В первый раз музей в Осино-Гай был открыт в 1969 году при личном участии матери Зои и Александра - Любови Тимофеевны Космодемьянской. Сохранились подлинные предметы из их дома: кровать, предметы мебели, личные вещи, книги. Уникальными экспонатами являются комсомольский билет Зои и вышивка, которую она сделала в подарок маме.

В музее также собраны документы и фотографии, повествующие об истории села.

На протяжении многих десятилетий в музее директорствовал Сергей Полянский. На фильме "Зоя" была его внучка - ученица 10 класса Осино-Гайской школы, Елизавета Демидова: "Дедушка сделал очень много для сохранения памяти о Зое, неоднократно встречался с ее мамой - Любовью Тимофеевной. Она лично передала ему вышивку, которую Зоя изготовила в подарок маме к 8 марта, - рассказала Лиза. - Я с детства знакома с историей Зои. Фильм показывает историю молодой девушки. На протяжении всего фильма был ком в горле".

"Если этот фильм тронет сердца молодых людей - значит главная его цель достигнута". Фото: Дмитрий Алексеев

Такой реакции от молодых зрителей и ждали создатели фильма. "Без чувства сопереживания этот фильм смотреть невозможно. Мы можем хотя бы на символическом уровне приблизиться к тому, что пришлось пережить Зое в ночь с 28 на 29 ноября 1941 года, пройти по краю ее боли. И если этот фильм тронет сердца молодых людей - значит главная его цель достигнута", - подчеркнула представитель РВИО Виктория Петракова.

Показ фильма "Зоя" в Осино-Гай. Фото: Дмитрий Алексеев
Справка "РГ"

Зоя родилась в сентябре 1923 года в селе Осино-Гай (что означает "осиновая роща") в семье Анатолия Петровича и Любови Тимофеевны Космодемьянских. Здесь девочка провела первые годы своей жизни. Зоя Космодемьянская - первая из 89 женщин - Героев Советского Союза, кому было присвоено это звание в годы Великой Отечественной войны.

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