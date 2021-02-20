Фонд дольщиков займется 325 проблемными домами в Подмосковье

В четыре раза увеличилось количество проблемных жилых домов из Подмосковья, судьбой которых займется Фонд защиты прав дольщиков. Регион подписал дополнительное соглашение с фондом о софинансировании восстановления прав дольщиков.

Количество домов, которые вошли в список в новом соглашении, возросло в 4 раза - с 85 до 325 объектов. Это затрагивает уже не 5000, а 10 514 обманутых дольщиков.

В соглашение, в частности, включены дома в том числе в таких жилых комплексах, как "Малая Истра", "Родники", "Шепчинки", "Брюсов Парк", "Междуречье" и д.

На восстановление прав дольщиков в Московской области в 2021 году планируется предоставить Фонду субсидию в размере 1,959 млрд руб., в 2022 году - 7,8 млрд, в 2023 году - 1 млрд рублей.

"Решение о целесообразности завершения строительства или возможности выплаты компенсаций дольщикам будут приниматься в рамках заседания Наблюдательного совета Фонда. В 2021 году планируем рассмотреть 257 объектов в Московской области", - рассказал гендиректор фонда Константин Тимофеев.

Московская область, как ранее сообщал фонд, входит в число регионов с самым большим количеством проблемных объектов. Также "отличаются" в этом плане Ленинградская область и Краснодарский край.