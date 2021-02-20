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20 февраля 2021 г. 01:15
Общество
Текст: Артем Локалов

На вокзале города Гагарин появится художественная роспись к 60-летию первого полета

На вокзале станции Гагарин в Смоленской области продолжается ремонт, который планируют завершить к 12 апреля, когда будет отмечаться 60-летие первого полета человека в космос.

Как отмечается в пресс-релизе РЖД, сейчас ведется ремонт кровли и фасада с обновлением лепнины здания вокзала. 

Фото: Артем Локалов
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Внутри здания стены готовят к нанесению художественной росписи на тему космоса. До реставрации залы украшали картины на космическую тему. 

Также планируется обновить экспозицию небольшого зала-музея, который находится в здании вокзала. Основная экспозиция располагается в Музее первого полета и в Доме-музее родителей Гагарина.

Станция Гжатск появилась в 1870-м году, когда начала действоаать Московско-Брестская железная дорога. После переименования города Гжатска в Гагарин в 1968 году переименована была и станция. 

Темы дня:
#журнал Родина
#космос
#железные дороги