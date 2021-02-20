На вокзале города Гагарин появится художественная роспись к 60-летию первого полета

Как отмечается в пресс-релизе РЖД, сейчас ведется ремонт кровли и фасада с обновлением лепнины здания вокзала.
Внутри здания стены готовят к нанесению художественной росписи на тему космоса. До реставрации залы украшали картины на космическую тему.
Также планируется обновить экспозицию небольшого зала-музея, который находится в здании вокзала. Основная экспозиция располагается в Музее первого полета и в Доме-музее родителей Гагарина.
Станция Гжатск появилась в 1870-м году, когда начала действоаать Московско-Брестская железная дорога. После переименования города Гжатска в Гагарин в 1968 году переименована была и станция.