На вокзале города Гагарин появится художественная роспись к 60-летию первого полета

На вокзале станции Гагарин в Смоленской области продолжается ремонт, который планируют завершить к 12 апреля, когда будет отмечаться 60-летие первого полета человека в космос.

Как отмечается в пресс-релизе РЖД, сейчас ведется ремонт кровли и фасада с обновлением лепнины здания вокзала.

Внутри здания стены готовят к нанесению художественной росписи на тему космоса. До реставрации залы украшали картины на космическую тему.

Также планируется обновить экспозицию небольшого зала-музея, который находится в здании вокзала. Основная экспозиция располагается в Музее первого полета и в Доме-музее родителей Гагарина.

Станция Гжатск появилась в 1870-м году, когда начала действоаать Московско-Брестская железная дорога. После переименования города Гжатска в Гагарин в 1968 году переименована была и станция.