Наталья Сергунина: серию познавательных туров подготовили на ВДНХ ко Дню экскурсовода

21 февраля на Главной выставке страны традиционно отметят Всемирный день экскурсовода. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, для посетителей проведут серию обзорных туров по территории комплекса, Музею ВДНХ, центрам "Космонавтика и авиация", "Слово" и "Москвариум". Все экскурсии пройдут с соблюдением действующих санитарных требований.

"Разные площадки ВДНХ готовят свои тематические программы. Они посвящены истории нашей страны и самой выставки, славянской письменности, отечественной космонавтике. Интересно будет и взрослым, и детям. На территории комплекса много музейных и образовательных пространств, здесь всегда достаточно вариантов, как провести насыщенный день. А 21 февраля при желании можно успеть сразу на нескольких площадках", - рассказала Сергунина.

В частности, 15:30 от инфоцентра в левом крыле арки Главного входа стартует познавательный тур по территории ВДНХ. Участники не только увидят главные архитектурные жемчужины комплекса, но и узнают интересные факты об экскурсионной деятельности выставки в разные годы, например, почему раньше посетители допускались на территорию только в составе организованных групп. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Обзорные туры по масштабной экспозиции центра "Космонавтика и авиация" пройдут в 17:00, 18:00 и 19:30. Гости познакомятся с историей уникального павильона "Космос", увидят оригиналы и полноразмерные макеты космических кораблей, ракетных двигателей, скафандров, а также макет знаменитой станции "Мир" в натуральную величину. На экскурсии гид расскажет о советской космической программе и ее главных событиях, в частности, о первом в истории полете человека в космос. В 15:00 в лектории "Кулибин Про" состоится встреча "Удаленная техподдержка: как с Земли ремонтируют космическую технику". Популяризатор космонавтики Виталий Егоров проведет паблик-ток о сложностях обслуживания космических аппаратов на орбите, с которыми сталкиваются конструкторы и программисты, и о том, упростит ли им задачу развитие робототехники. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте центра.

Тем, кто интересуется историей Главной выставки страны, стоит заглянуть в Музей ВДНХ. В компании экскурсовода гости совершат путешествие от первой идеи о создании комплекса до самых современных ее событий. Заодно посетителей познакомят с новыми экспонатами музея - интерактивной схемой, созданной на основе генерального плана ВДНХ 1959 года, гипсовыми эскизами наружного скульптурного оформления исторического павильона Эстонской ССР (№4 "Биология"), обнаруженными в ходе реставрационных работ внутри здания, и объектами российского национального павильона на XV Международной архитектурной биеннале в Венеции, который в 2016 году был полностью посвящен ВДНХ. Туры пройдут в 12:00 и 18:00. Принять участие можно по предварительной регистрации.

В Центре славянской письменности "Слово" все, кто приобрел билет на основную экспозицию, смогут бесплатно присоединиться к обзорному туру "Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней". Посетители проследят историю письменности на Руси, узнают о первых алфавитах - кириллице и глаголице - и о древнейших литературных произведениях, дошедших до наших дней. Экскурсии начинаются в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30. Предварительная регистрация не требуется.