Названы самые популярные подарки к 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества россияне активно стригутся, а брить бороду не спешат. Среди самых частых покупок - игрушки, рубашки и спорттовары. Предпраздничные расходы изучили аналитики "МТС Банка", "СберУслуг" и Lamoda.

Пальму первенства по популярности держат парфюмерия и косметика. В середине февраля втрое выросли продажи мужских гелей для душа и средств для укладки волос, вдвое - на шампуни. Спрос на ароматы для мужчин и пену для бритья был в пять раз выше, чем в январе.

Многие, правда, отращивают бороду. Поэтому в топе подарков оказались и средства по уходу за ней. По данным Lamoda, наборы для ухода за бородой стали покупать в девять раз чаще, масло для бороды - в три раза. При этом, по статистике сервиса "СберУслуги", на 17 процентов вырос спрос на мастеров по уходу за бородой. Самой востребованной услугой перед праздником оказалась мужская стрижка. Расходы в этой категории выросли на 60 процентов.

Исходя из средних сумм покупок, подарок для бородачей (услуги мастера + набор для ухода за бородой) тянет на 2530 рублей. Примерно столько же стоит сборный презент для мужчины, который просто любит заботиться о своей шевелюре: стрижка у барбера, шампунь, средство для укладки волос. Для сравнения, традиционный вариант к 23 февраля - пена для бритья, гель для душа и носки - обходится покупателям онлайн-магазинов в 1640 рублей.

Но пресловутые носки в этом феврале не вызвали такого взрыва интереса, как косметика для волос. Продажи по сравнению с январем прибавили всего 80 процентов. Примерно вполовину увеличились расходы на спортивные товары для мужчин. Самой популярной покупкой традиционно стали кроссовки, на четверть вырос спрос на занятия или консультации у спортивных тренеров. Средняя стоимость спортивного подарка (кроссовки + тренировка) - 5420 рублей.

Судя по данным "МТС Банка", за неделю до праздника расходы россиян сильнее всего выросли в магазинах сувениров и одежды (почти на 40 процентов). На четверть чаще стали покупать лотерейные билеты и игрушки. Далее в рейтинге - косметика, спорттовары и алкоголь. Платежи по картам за февраль 2020 и 2021 годов свидетельствуют о том, что наши соотечественники не против отметить праздник походом в кино, театр или бар. Заказы в этих категориях растут заметнее, чем, например, в сегменте "еда на дом".

В Воронежской области главными бенефициарами Дня защитника Отечества станут дети. Больше всего покупок в середине февраля жители региона совершили в магазинах игрушек, расходы на это выросли в 2,3 раза, добавили в банке. Средний чек подарка для юных (или не очень) "защитников" составил 980 рублей. На втором месте по количеству покупок на предпраздничной неделе оказались магазины одежды. Судя по оставленным там суммам (в среднем - 1380 рублей), воронежские женщины приобретают не носки, а футболки, рубашки, шарфы или перчатки. В тройке лидеров по росту транзакций - магазины электроники, где в число наиболее востребованных товаров попали наушники, колонки и простые модели смарт-часов.