От белгородца потребовали свыше 17 млн за сожженную траву

Жителю хутора Должик Белгородской области предъявили претензию за выгоревшую траву: от регионального управления экологического и охотничьего надзора ему пришла досудебная претензия.

В документе сказано, что из-за пожара, который житель хутора устроил на трех гектарах земли, природе был нанесен ущерб, который оценили на сумму, превышающую 17 миллионов 155 тысяч рублей.

В семье белгородца на это отреагировали эмоционально: таких денег у супругов нет, имущества, которое можно было бы продать, чтобы выплатить эту сумму - тоже нет.

В региональном управлении экоохотнадзора, комментируя ситуацию, отметили, что названная в документе сумма рассчитывалась по методике, утвержденной Министерством природных ресурсов РФ на основе данных, которые предоставили в муниципалитете. И должен ли будет белгородец выплатить эту сумму или нет, решит суд с учетом не только причиненного вреда, но и материального положения белгородца.

Напомним, что подобное дело в Белгородской области суд уже рассматривал: пенсионерку, которая устроила ландшафтный пожар, обязали выплатить 400 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба природе. Изначально в управлении экоохотнадзора требовали почти 1,2 миллиона рублей.