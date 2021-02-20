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20.02.2021 17:05
Рубрика: Происшествия

Под Брянском три человека погибли в столкновении поезда и автомобиля

Текст: Елена Шулепова (Брянск)
Фото: ГУ МЧС по Брянской области Фото: ГУ МЧС по Брянской области
Фото: ГУ МЧС по Брянской области

В Брянской области на переезде столкнулись электропоезд и ВАЗ-2110. В аварии три человека погибли, двое госпитализированы с травмами, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю
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Авария произошла около 13:37 на 163 километре перегона Ржаница-Сельцо. На переезде у поселка Первомайский столкнулись электричка, следовавшая по маршруту Жуковка-Брянск и "Жигули".

По информации следствия, две женщины и мужчина скончались на месте, два пассажира получили травмы. В настоящее время на месте аварии работают следователи. По факту аварии начата проверка, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область

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