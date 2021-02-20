Под Брянском три человека погибли в столкновении поезда и автомобиля

В Брянской области на переезде столкнулись электропоезд и ВАЗ-2110. В аварии три человека погибли, двое госпитализированы с травмами, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Авария произошла около 13:37 на 163 километре перегона Ржаница-Сельцо. На переезде у поселка Первомайский столкнулись электричка, следовавшая по маршруту Жуковка-Брянск и "Жигули".

По информации следствия, две женщины и мужчина скончались на месте, два пассажира получили травмы. В настоящее время на месте аварии работают следователи. По факту аварии начата проверка, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.