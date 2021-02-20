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20.02.2021 11:09
Рубрика: Происшествия

Под Тверью арестован наркоман, выбросивший сына с балкона

Текст: Антон Валагин (Тверь)

Суд в Торжке поместил в следственный изолятор 31-летнего мужчину, выбросившего пятилетнего сына с балкона третьего этажа.

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Инцидент произошел 17 февраля. По версии следствия, мужчина взял ребенка на руки, вынес на балкон собственной квартиры и бросил вниз. Мальчик упал на козырек магазина и отделался ушибом шеи.

- Подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения, - рассказали в управлении СКР по Тверской области. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Документы о происшествии направлены в полицию и центр социальной поддержки Торжка для проверки социально-бытовых условий семьи и постановки ее на учет. Также следователи направят запрос о лишении отца мальчика родительских прав.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

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