Под Тверью арестован наркоман, выбросивший сына с балкона

Суд в Торжке поместил в следственный изолятор 31-летнего мужчину, выбросившего пятилетнего сына с балкона третьего этажа.

Инцидент произошел 17 февраля. По версии следствия, мужчина взял ребенка на руки, вынес на балкон собственной квартиры и бросил вниз. Мальчик упал на козырек магазина и отделался ушибом шеи.

- Подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения, - рассказали в управлении СКР по Тверской области. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Документы о происшествии направлены в полицию и центр социальной поддержки Торжка для проверки социально-бытовых условий семьи и постановки ее на учет. Также следователи направят запрос о лишении отца мальчика родительских прав.