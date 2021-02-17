Под Тверью завели дело о выброшенном с балкона ребенке

В отношении жителя Тверской области, выбросившего сына с балкона, возбуждено уголовное дело.

Напомним, 17 февраля 31-летний житель улицы Дзержинского города Торжка выбросил своего пятилетнего ребенка с балкона третьего этажа. Мальчик упал на козырек магазина в снег, остался жив, но получил ушиб шеи.

Как выяснило следствие, отец находился в состоянии наркотического опьянения.

- Преступные действия, направленные на лишение жизни малолетнего, мужчина не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку ребенок упал на козырек магазина, - рассказала официальный представитель следственного управления СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

Торжокский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Назначены экспертизы.

В следственном управлении также сообщили, что подразделение полиции по делам несовершеннолетних и торжокский центр соцподдержки населения проведут проверку социально-бытовых условий, в которых живет семья. Кроме того, следствие намерено поставить вопрос о лишении отца мальчика родительских прав.