С 1 марта все услуги по нежилой недвижимости в Москве станут электронными

Все госуслуги, касающиеся сделок с нежилой недвижимостью и оформлением документов на нее, с 1 марта можно будет получать только в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба департамента городского имущества города.

Сейчас в сфере имущества, земли и жилья ДГИ оказывает 35 госуслуг. Из них 24 можно получить онлайн и частично или полностью в бумажном формате. С прошлого года начался перевод государственных услуг, касающихся нежилой недвижимости, исключительно в электронный вид. Тогда речь шла о двух услугах для арендаторов и владельцев земельных участков. Перевод еще 19 госуслуг завершится к 1 марта. Это шесть госуслуг для строительства, реконструкции, благоустройства и оформления градостроительной документации, восемь - для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков, пять - по предоставлению городской земли.

До конца года электронными станут и оставшиеся 11 госуслуг, необходимых для действий с жилой недвижимостью.