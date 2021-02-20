Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Ирина Огилько 
09:22 20.02.2021

С 1 марта все услуги по нежилой недвижимости в Москве станут электронными

Все госуслуги, касающиеся сделок с нежилой недвижимостью и оформлением документов на нее, с 1 марта можно будет получать только в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба департамента городского имущества города.

Чернышенко: Почти 200 госуслуг перейдут в онлайн-формат к 2023 году

Сейчас в сфере имущества, земли и жилья ДГИ оказывает 35 госуслуг. Из них 24 можно получить онлайн и частично или полностью в бумажном формате. С прошлого года начался перевод государственных услуг, касающихся нежилой недвижимости, исключительно в электронный вид. Тогда речь шла о двух услугах для арендаторов и владельцев земельных участков. Перевод еще 19 госуслуг завершится к 1 марта. Это шесть госуслуг для строительства, реконструкции, благоустройства и оформления градостроительной документации, восемь - для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков, пять - по предоставлению городской земли.

До конца года электронными станут и оставшиеся 11 госуслуг, необходимых для действий с жилой недвижимостью.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
18.02.2021

Льготную ипотеку на дома распространили на заемщиков всех возрастов

Льготную ипотеку на дома распространили на заемщиков всех возрастов

Банк ДОМ.РФ снял ограничения по возрасту для заемщиков, которые хотят взять ипотеку по льготной ставке на индивидуальное жилищное строительство. Теперь оформить кредит могут не только молодые семьи, но все граждане

Ипотека
18.02.2021

Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки для семей

Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки для семей

Льготная ипотека под 6,5% хорошо себя показала как антикризисная мера, выходить из нее нужно постепенно. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, подчеркнув, что нужно расширять критерии постоянной льготной ипотеки для молодых семей

ЖКХ
18.02.2021

Коммунальщики выступили против нового порядка перерасчета квартплаты

Коммунальщики выступили против нового порядка перерасчета квартплаты

Против введения нового порядка перерасчета платы за коммунальные услуги выступила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость. Предлагается создать рабочую группу, чтобы определить зоны ответственности поставщиков ресурсов и управляющих компаний