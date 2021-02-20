Синоптик рассказала о потеплении до 0 градусов в Москве к 26 февраля

После морозного 23 февраля, снежных 24 и 25 февраля, 26 февраля станет самым теплым днем месяца. Температура воздуха может достигнуть 0 и даже подняться выше этой отметки. Об этом "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

- Нынешний февраль очень необычный месяц, он довольно холодный и при этом снежный, - рассказала "РГ" Позднякова. - Его последняя неделя усилит эти характеристики. Так небольшой потепление мы ожидаем 21 февраля, при этом возможны слабые осадки 1-2 см. Затем начнется новое понижение температуры и самым холодным днем станет 23 февраля, когда в ночные часы воздух остыть может до -25 градусов, а днем будет солнечно и не выше -15. Следующие два дня могут засыпать город снегом: выпасть сможет до 5-7 см осадков за двое суток. А дальше придет потепление. 26 февраля воздух сможет прогреться до 0 градусов и даже выше.

По словам метеоролога, простоит тепло недолго, уже через день в столицу снова вернутся морозы и простоят они почти всю первую пятидневку марта.

Кстати, по предварительным данным метеорологов, февраль может повторить достижения 2012 года, когда месяц стал на 4 градуса холоднее обычного, при этом выпало 2 месячные нормы осадков.