СК завершил расследование дела против Любови Соболь о вторжении в квартиру

Напомним, Любовь Соболь столичное подразделение СК обвинило в совершении не часто встречающегося преступления -"нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия".

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели она представлялась сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой, что якобы в квартире находится ее маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться", и прошла в подъезд жилого дома. "Когда хозяйка квартиры, в которой она проживает со своей семьей, открыла дверь, Соболь оттолкнула ее, и, применяя к хозяйке квартиры физическую силу, ворвалась в квартиру. Несмотря на неоднократно высказанное требование пожилой женщины покинуть пределы жилища, Соболь обошла все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, после чего покинула жилище и скрылась", - сказала Иванова.

По ее словам, уже проведены все необходимые следственные и процессуальные действия, которые "полностью изобличают Л. Соболь в инкриминируемом деянии".

Сегодня уголовное дело отправлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Но на этом работа по уголовному делу не закончилась. По словам Ивановой, против "иных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство".

- Следователи продолжают проводить необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех причастных к преступлению, сказала представитель ведомства.