Сколько процентов грузовиков не въехали на МКАД

На 15% меньше стало грузовиков на МКАД в связи с запретом на проезд большегрузов весом более 12 тонн без пропусков. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

По данным ведомства, из-за перевода транзитных грузовиков на ЦКАД также сократилась на 40 процентов длина заторов на МКАД по сравнению с позапрошлой пятницей.

На подъездах к Москве сейчас дежурят сотрудники ГИБДД и ЦОДД - они помогают водителям выбрать пути для объезда по ЦКАД.

Напомним, что в ближайшие 2 дня по МКАД смогут проехать только грузовики с пропуском.