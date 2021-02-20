На жителя Тамбова завели дело за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили органы Следственного комитета РФ по Тамбовской области. Подозреваемый - 29-летний житель Тамбова - разместил фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России".

По версии следствия, мужчина выложил снимок лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии в открытом доступе на сайте "ВКонтакте" 4 мая 2020 года "с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге".

Это привлекло внимание сотрудников УФСБ России по Тамбовской области. По их материалам возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ.

Обстоятельства преступления уточняются. Проведен обыск по месту жительства подозреваемого, изъята компьютерная техника, средства связи и иные предметы, имеющие значение для дела.