В Москве горит склад на площади 400 квадратных метров

На Промышленной улице в Москве загорелось здание склада. Площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров. Для тушения направлено свыше 50 человек личного состава и 20 единиц техники. Об этом сообщатся на сайте главного управления МЧС России по Москве.

Сигнал о возгорании поступил в начале девятого утра - пожар возник на втором этаже двухэтажного складского здания в промзоне. Отмечается, что загорелись деревянные поддоны и другие вещи, хранящиеся на складе.

По информации ТАСС, общая площадь склада составляет около двух тысяч квадратных метров - внутри здания раздаются хлопки, поскольку там хранятся среди прочего ламинат и масло. Движение транспорта в районе горящего склада затруднено.