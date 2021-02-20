В Москве началось прощание с актером Андреем Мягковым

В Московском художественном театре им. А.П. Чехова началось прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым.

Проститься с Мягковым пришли его друзья, ученики, коллеги и поклонники. Одним из первых это сделал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

"Андрей Васильевич - был блестящим актером. Он из той плеяды великих артистов, которые играли, как жили. Этому невозможно научить, это должно быть внутри", - сказал он.

Гроб с телом артиста усыпан цветами и окружен венками от президента РФ Владимира Путина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, киноконцерна "Мосфильм", столичных театров. На большом экране сменяют друг друга фотографии Андрея Мягкова.

После гражданской панихиды пройдет отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.