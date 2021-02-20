В столице утилизировали с начала года 3 млн кубометров снега

В столице выпало более 160 процентов месячной нормы снега. С начала года утилизировано 3 млн кубометров снежных масс. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

По данным пресс-службы, с улиц города убрано 25 млн кубометров снега, постепенно весь этот снег сплавят в системы канализации. Задействовано в этой работе 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавильных пунктов. Сейчас они работают в круглосуточном режиме.

Пожаловаться на плохую уборку от снега двора или улицы можно по единому справочному телефону правительства Москвы 8(495)777-77-777.