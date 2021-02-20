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20.02.2021 04:06
Рубрика: Власть

На Камчатке экипаж атомной подлодки справился с "аварией"

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае в Учебно-тренировочном центре экипаж атомного подводного крейсера отработал действия в аварийных ситуациях.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Личный состав на учебных полигонах отработал нормативы герметизации условно поврежденного отсека, одевания индивидуальных средств защиты на время, создания рубежей обороны.

"Аварийные партии субмарины по вводным совершенствовали практическую выучку при локализации и тушении пожара и при поступлении воды в отсек", - сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В бассейне центра военнослужащие организовали спасение экипажа подводной лодки и его посадку на надувной спасательный плот. Также моряки тренировались покидать тонущее судно через торпедный аппарат.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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