На Камчатке экипаж атомной подлодки справился с "аварией"

В Камчатском крае в Учебно-тренировочном центре экипаж атомного подводного крейсера отработал действия в аварийных ситуациях.

Личный состав на учебных полигонах отработал нормативы герметизации условно поврежденного отсека, одевания индивидуальных средств защиты на время, создания рубежей обороны.

"Аварийные партии субмарины по вводным совершенствовали практическую выучку при локализации и тушении пожара и при поступлении воды в отсек", - сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В бассейне центра военнослужащие организовали спасение экипажа подводной лодки и его посадку на надувной спасательный плот. Также моряки тренировались покидать тонущее судно через торпедный аппарат.