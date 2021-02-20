Началась продажа субсидированных авиабилетов из Певека в Москву

Авиакомпания "Якутия" открыла продажу субсидированных билетов по маршруту Москва - Певек - Москва для жителей Дальнего Востока, сообщило РИА Новости со ссылкой на департамент промышленной политики Чукотского АО.

Билет в одну сторону стоит 9700 рублей без учета сборов. На каждый рейс предоставляется квота - 10 мест. Все билеты распроданы ранее, за исключением последнего рейса, который вылетит 28 апреля.

"Билеты реализовываются только до 1 мая, потом взлетно-посадочная полоса аэропорта Певек встает под реконструкцию", - объяснил вице-губернатор, начальник окружного департамента промышленной политики Виктор Бочкарев.

Власти региона вместе с минтранспорта РФ обсуждают, как снизить стоимость перевозки жителей Певека в Москву в период реконструкции ВПП с мая 2021 по октябрь 2022 года. В частности есть вариант маршрута из Певека через Среднеколымск в Якутск или через Кепервеем в Магадан и далее в Москву или в другие города.

По информации департамента промышленной политики Чукотки, продолжается реализация билетов для льготников: молодежи до 23 лет и пенсионеров, а также инвалидов и членов многодетных семей. Осталось чуть более 50 льготных билетов по девять тысяч рублей без учета сборов.