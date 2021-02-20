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20.02.2021 09:33

Парламент Якутии предложил строить в селах индивидуальное жилье взамен аварийного

Текст: Владимир Таюрский
Парламент Якутии подготовил поправки в федеральный закон, принятие которых позволит строить в сельской местности индивидуальные жилые дома на средства программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

В соответствии с действующим законодательством, на средства программы можно строить только многоквартирные дома. Однако, как отмечает председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Яков Ефимов, в малых населенных пунктах число жителей невелико, и аварийный жилой фонд, включенный в программу, незначителен. В таких селах строительство МКД является нерациональным. А рынок вторичного жилья, благодаря которому можно было бы обойтись без новостроек, в маленьких поселениях чаще всего вообще отсутствует.

По словам председателя комитета, в арктической зоне и других труднодоступных населенных пунктах Якутии планируется расселить более восьми тысяч человек. Под снос должно пойти более 155 тысяч квадратных метров аварийного жилья, однако заменить выбывающий жилой фонд новым по действующим правилам будет очень сложно.

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- Реализация республиканской программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы идет хорошими темпами в крупных населенных пунктах, но в отдаленных и малонаселенных селах строительство многоквартирных домов является трудновыполнимой задачей, - говорит Яков Ефимов. - Это связано с географической удаленностью, плохим транспортным сообщением, отсутствием строительных компаний, нерационально высокой стоимостью строительства, необходимостью разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы, а также другими проблемными моментами.

Законодательная инициатива парламента Якутии заключается во внесении изменений в статьи 16 и 19.1 федерального закона о Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

- Мы предлагаем дополнить закон положением о возможности строительства индивидуального жилья с применением сборных комплектов домов заводского изготовления по проектам. А в последующем предоставлять их гражданам, проживающим в труднодоступных населенных пунктах и включенным в программу переселения из аварийного жилищного фонда, - пояснил Яков Ефимов.

Он отметил, что законопроектом также предлагается исключить ограничение лимита средств на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. В настоящее время он не должен превышать разности между одним миллиардом рублей и общей суммой заявок на предоставление финансовой поддержки, ранее поданных регионом в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Как подчеркнул парламентарий, благодаря этой поправке, заявки от регионов РФ, поданные в фонд, уже не будут ограничиваться пределами лимита средств на модернизацию коммунальных систем.

В целом, по словам Якова Ефимова, принятие законопроекта позволит расширить механизмы реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, более оперативно решать поставленные задачи.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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