Сахалинские компании не смогли переработать рыбу из-за закрытых границ

Предприятия Сахалина, занимающиеся добычей рыбы, не смогли полностью переработать биоресурсы, так как из-за пандемии коронавируса была закрыта граница с Китаем.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на зампредседателя регионального правительства Антона Зайцева, корабли с рыбой вместо Поднебесной отправили в Корею, но и там уже не хватает места для обработки и хранения продукции.

По его словам, в 2020 году на Сахалине добыто 705 тысяч тонн водных биоресурсов, из которых большую часть замораживают на судах и отправляют в Китай. Оттуда продукцию экспортируют уже как китайский продукт.

"В России нет заводов для переработки и холодильников для хранения. Мы заинтересованы в строительстве таких заводов в регионе, будет поддерживать инвесторов, и готово строить причальные сооружения в портах для обслуживания таких предприятий", - сказал Антон Зайцев.

Власти планируют развивать Корсаковский морской порт. Там планируется построить контейнерный терминал мощностью 1,1 миллиона двадцатифутовых контейнеров.