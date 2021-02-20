В Якутии экс-полицейский осужден за избиение задержанного до смерти

В Якутии вынесен приговор бывшему оперуполномоченному уголовного розыска отделения полиции Жиганского района, до смерти избившему задержанного.

8 августа 2019 года в райотдел обратилась местная жительница, которая сообщила об исчезновении отца. Проведение проверки по ее обращению было поручено оперуполномоченному уголовного розыска. В ходе проверочных мероприятий он получил сведения о возможной причастности к исчезновению мужчины двух граждан, которые были доставлены в отделение полиции.

Не желая должным образом выполнять свои служебные обязанности по сбору изобличающих доказательств, полицейский избил обоих, сковав им руки наручниками.

"В результате преступных действий одному из потерпевших причинен легкий вред здоровью, второй от полученного тяжкого вреда здоровью скончался в помещении дежурной части отделения полиции" - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Надежда Дворецкая.

После проведения служебной проверки оперуполномоченный был уволен из органов внутренних дел, поэтому судили его как бывшего сотрудника полиции. Приговором суда с участием присяжных заседателей он признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишен специального звания "капитан полиции".