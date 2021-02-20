В Приамурье прокуратура потребовала отставки мэра Зеи

Новости

В Финляндии намерены арестовывать за отказ от тестирования на COVID-19 09:10
Столичные власти рассказали, как будут работать госучреждения в праздники 08:49
Наталья Сергунина: серию познавательных туров подготовили на ВДНХ ко Дню экскурсовода 08:47
В Томске загорелось здание ТЮЗа на площади 1,5 тысячи "квадратов" 08:45
Москвичей предупредили о перепадах температур и давления 08:32
Хуснуллин: Проблему приародромных территорий решим до середины 2021-го 08:07
Марат Хуснуллин: Что остановит рост цен на жилье 07:59
Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья 07:11
WP: В США жертвами непогоды стали не менее 47 человек 06:45
Пострадавшие при ЧП в Норильске госпитализированы в тяжелом состоянии 06:44
Два человека погибли при крушении военного самолета в США 06:22
В ЦБ РФ спрогнозировали самое популярное мошенничество в 2021 году 06:17
В США один человек погиб при столкновении самолета с грузовиком 05:31
Врач назвал лучшее средство борьбы со стрессовыми ситуациями 05:31
В Мексике вступит в силу изменение конституции о подсудности президента 05:17
Один человек погиб при обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики 04:50
В Совфеде ответили на заявление Байдена о "нападках России" 04:13
Обрушение произошло на Норильской обогатительной фабрике 03:54
В Техасе 13 миллионов жителей лишены доступа к чистой воде 03:36
Ким Кардашьян и Канье Уэст подали на развод 03:21
НАСА получило снимки, сделанные в момент посадки марсохода 03:19
Доктор Мясников предупредил о болезни опаснее коронавируса 03:07
Непогода в США задержала поставки шести миллионов доз вакцины от COVID-19 02:54
Канада продлила режим закрытия границы с США 02:38
Главврач больницы в Коммунарке рассказал об определении COVID-19 по кашлю 02:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
20.02.2021 08:01
Рубрика: Власть

В Приамурье прокуратура потребовала отставки мэра Зеи

Текст: Александр Ярошенко

Прокуратура Зейского района в ходе проверки установила, что мэр Зеи Сергей Гибадуллин нарушил антикоррупционное законодательство.

Горсовет Симферополя проголосовал за отставку мэра

Как сообщает краевое ведомство, глава города предоставил своей близкой родственнице земельный участок в безвозмездное пользование, тем самым нарушил федеральный закон "О противодействии коррупции".

Прокуратура внесла представление в городской совет о привлечении Сергея Гибадуллина к ответственности.

"Большинством голосов депутаты Зейского городского совета поддержали позицию прокуратуры и приняли решение о начале процедуры освобождения от должности в связи с утратой доверия главы города Зея",- говорится в сообщении.

Сергей Гибадуллин находится на больничном и для комментариев не доступен. Ранее он работал врачом-реаниматологом в районной больнице города Зея, избирался городским депутатом. Ему 49 лет, в 2018 году Сергей Равилович одержал победу на выборах главы города.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

Главное сегодня

В Совфеде ответили на заявление Байдена о "нападках России"
Володин оценил санкции Украины в отношении Медведчука
Один человек погиб при обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики
Газпром подтвердил, что "Северный поток-2" будет достроен
В ЦБ РФ спрогнозировали самое популярное мошенничество в 2021 году
Президент поручил помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам
Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится