В Приамурье прокуратура потребовала отставки мэра Зеи

Прокуратура Зейского района в ходе проверки установила, что мэр Зеи Сергей Гибадуллин нарушил антикоррупционное законодательство.

Как сообщает краевое ведомство, глава города предоставил своей близкой родственнице земельный участок в безвозмездное пользование, тем самым нарушил федеральный закон "О противодействии коррупции".

Прокуратура внесла представление в городской совет о привлечении Сергея Гибадуллина к ответственности.

"Большинством голосов депутаты Зейского городского совета поддержали позицию прокуратуры и приняли решение о начале процедуры освобождения от должности в связи с утратой доверия главы города Зея",- говорится в сообщении.

Сергей Гибадуллин находится на больничном и для комментариев не доступен. Ранее он работал врачом-реаниматологом в районной больнице города Зея, избирался городским депутатом. Ему 49 лет, в 2018 году Сергей Равилович одержал победу на выборах главы города.