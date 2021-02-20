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20.02.2021 14:25
Рубрика: Происшествия

Суд закрыл рыбную ферму в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: ОНФ по Нижегородской области Фото: ОНФ по Нижегородской области
Фото: ОНФ по Нижегородской области

Московский районный суд Нижнего Новгорода на 10 суток приостановил деятельность фермы по выращиванию рыбы в подвале пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает региональный штаб ОНФ.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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В течение двух лет жители этого дома жаловались в различные инстанции на высокую влажность и неприятный запах. Представители ОНФ помогли добиться приостановки работы хозяйства по разведению сомов. В подвале было размещено 20 резервуаров для выращивания рыбы. К середине февраля, когда состоялась встреча жителей дома, предпринимателя и представителей администрации района, деятельность хозяйства сократилась, работало всего два резервуара.

- Запрета на этот вид деятельности в подвале нет, видимо потому, что никто не догадался, что такая идея придет кому-то в голову. Но в правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда есть пункт, где четко написано, что любой источник увлажнения в подвале дома должен быть сразу устранен. Жильцы совершенно правы, опасаясь за сохранность своего дома, - подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Борис Караганов.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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