Суд закрыл рыбную ферму в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде

Московский районный суд Нижнего Новгорода на 10 суток приостановил деятельность фермы по выращиванию рыбы в подвале пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает региональный штаб ОНФ.

В течение двух лет жители этого дома жаловались в различные инстанции на высокую влажность и неприятный запах. Представители ОНФ помогли добиться приостановки работы хозяйства по разведению сомов. В подвале было размещено 20 резервуаров для выращивания рыбы. К середине февраля, когда состоялась встреча жителей дома, предпринимателя и представителей администрации района, деятельность хозяйства сократилась, работало всего два резервуара.

- Запрета на этот вид деятельности в подвале нет, видимо потому, что никто не догадался, что такая идея придет кому-то в голову. Но в правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда есть пункт, где четко написано, что любой источник увлажнения в подвале дома должен быть сразу устранен. Жильцы совершенно правы, опасаясь за сохранность своего дома, - подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Борис Караганов.