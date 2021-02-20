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20.02.2021 14:37
Рубрика: Происшествия

В Тольятти отравились 34 школьника и два педагога

Текст: Анна Шепелева

В Автозаводском районе города Тольятти возбудили уголовное дело после отравления школьников. Об этом сообщило СУ СК России по Самарской области.

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Уголовное дело возбудили по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Следователи выяснили, что с 18 февраля 2021 года ученики одной из школ города Тольятти и два педагога обратились за помощью к врачам. У всех были признаки отравления. Сообщается о 34 школьниках от 7 до 16 лет.

По делу назначены все необходимые экспертизы, выясняются причины массового отравления.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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