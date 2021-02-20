В Тольятти отравились 34 школьника и два педагога

В Автозаводском районе города Тольятти возбудили уголовное дело после отравления школьников. Об этом сообщило СУ СК России по Самарской области.

Уголовное дело возбудили по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Следователи выяснили, что с 18 февраля 2021 года ученики одной из школ города Тольятти и два педагога обратились за помощью к врачам. У всех были признаки отравления. Сообщается о 34 школьниках от 7 до 16 лет.

По делу назначены все необходимые экспертизы, выясняются причины массового отравления.