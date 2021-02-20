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20.02.2021 09:56
Рубрика: Происшествия

Александр Усс взял ситуацию на Норильской фабрике под личный контроль

Текст: Ирина Штерман

Губернатор Красноярского края Александр Усс взял под личный контроль ситуацию на Норильской обогатительной фабрике, где сегодня утром обрушился корпус одного из цехов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Сергея Зыблева.

В настоящее время на месте происшествия продолжается разбор завалов, ведутся поиски двоих рабочих. Их возможное местонахождение определено с помощью тепловизоров. В поисково-спасательной операции участвуют 195 человек, привлечено 57 единиц техники.

Обрушение произошло на Норильской обогатительной фабрике

Еще двое рабочих, находившихся в цехе в момент обрушения, выбрались самостоятельно, четверых подняли спасатели, один из них скончался по пути в больницу в машине "скорой". Все пострадавшие госпитализированы в Норильскую межрайонную больницу №1, их состояние оценивается как тяжелое. За их жизни сейчас борются врачи.

Как сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проверку по факту происшествия также проводит прокуратура.

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