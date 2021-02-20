На развитие Норильска требуется около 200 миллиардов рублей

В Москве подписано четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в целях социально-экономического развития города Норильска. Документ подписали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Губернатор Красноярского края Александр Усс, глава администрации города Норильска Дмитрий Карасёв и президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин.

Согласно документу, до 2024 года на развитие города будет выделено около 20 млрд рублей. Еще около 100 млрд рублей планируется выделить с 2025 по 2035 годы. Большая часть этой суммы будет получена от компании "Норильский никель". В то же время краевые власти намерены продолжать работу по расширению перечня мероприятий комплексного плана, которые основаны в том числе и на предложениях самих жителей Норильска.

"По большому счету, восстановление городской инфраструктуры и создание достойных условий жизни для северян требует гораздо большего - по разным оценкам, до 200 млрд рублей. Поэтому после подписания данного соглашения начнется работа по конкретизации мероприятий и сроков их выполнения, чтобы Норильск действительно стал российской арктической столицей. Помимо соглашения разработан проект комплексного плана социально-экономического развития нашей северной столицы. Уверен, что подписание сегодняшнего соглашения станет хорошим прологом для тесной и плодотворной работы между федеральной, краевой властью и представителями компании", - подчеркнул Александр Усс.

Отметим, это первый случай в современной российской истории, когда компания вынуждена делать столь значительные капиталовложения в развитие территории, которая обеспечивает работу предприятия.

Работа по подготовке данного соглашения длилась несколько месяцев. После ЧП с разливом нефти в мае 2020 года Губернатор края сосредоточился не только на экологической повестке, но и на сложном социально-экономическом положении города, и вынес проблему на федеральный уровень. 24 июля прошлого года Александр Усс на заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ обратился к членам Совфеда с просьбой о содействии в восстановлении жилого фонда и городской инфраструктуры Норильска.

В октябре Красноярский край посетила делегация сенаторов, которые побывали в Норильске и провели заседание двух комитетов Совета Федерации в Красноярске. В работу активно включилось Правительство России, результатом совместных усилий стало подписанное сегодня четырехстороннее соглашение.