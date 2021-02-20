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20.02.2021 03:54
Рубрика: Происшествия

Обрушение произошло на Норильской обогатительной фабрике

В Норильске на горно-обогатительной фабрике обрушилась галерея дробильного цеха. Спасатели разбирают завалы, пострадали четыре человека, под завалами могут быть еще люди. Об этом сообщает МЧС России.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Самостоятельно спаслись два человека и одного извлекли из-под завалов в состоянии средней степени тяжести. Для поиска возможных пострадавших и разбора конструкций привлечен 71 человек и 13 единиц техники", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Позднее МЧС РФ сообщило, что еще двух человек извлекли из под завалов. В 03:18 по московскому времени был спасен четвертый пострадавший​​​. Поисковые работы продолжаются.

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