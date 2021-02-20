Омская область и Беларусь подписали план мероприятий до 2023 года

20 февраля губернатор Омской области Александр Бурков и министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук подписали План мероприятий до 2023 года по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщается на сайте правительства Омской области.

В ходе встречи в онлайн-формате Александр Бурков и Сергей Ковальчук обсудили текущее положение дел и дальнейшие шаги.

Как отметил Александр Бурков в Плане мероприятий на ближайшие три года, более 30 пунктов, это - укрепление партнерства в торгово-экономической области, агропромышленном комплексе, промышленности и строительстве, в гуманитарной сфере.

Первые шаги уже есть. Выстраивается работа с Минским тракторным заводом по поставкам техники в регион. Омский аэропорт приобрел на конкурсной основе новую модель автобуса Минского автомобильного завода, он будет курсировать от терминала к самолетам, его должны доставить в Омск в мае. В июне делегация Омской области посетит Беларусь в рамках международной выставки "БЕЛАГРО".

- Летом будем у вас в гостях, - подтвердил губернатор Александр Бурков. - Нам нужен опыт белорусских коллег в развитии животноводства и растениеводства, интересна практика работы ваших ведущих племенных заводов, предприятий по переработке льна-долгунца и особенно организаций, разрабатывающих проектные решения. В свою очередь, мы будем рады видеть белорусскую делегацию на омской земле.

Губернатор Омской области предложил совместить визит с проведением заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, а также организовать в регионе ярмарку белорусских товаров.

В свою очередь Сергей Ковальчук, отметил, важность того, что все договоренности, которые были устно оговорены уже работают и даже приходится некоторые пункты планов, как выполненные, убирать. Есть взаимное движение с двух сторон и общее желание привнести в сотрудничество как можно больше взаимной пользы.

Сергей Ковальчук поддержал все предложения омского губернатора, которые прозвучали в ходе сегодняшней онлайн-встречи.

- Мы с удовольствием организуем визит к вам нашей делегации, во-первых, для ознакомления, во-вторых, возьмем всех заинтересованных участников по всем направлениям деятельности, отраженным в совместном плане. За короткий промежуток времени мы провели по вопросам сотрудничества с Омским краем две видеоконференции и совещание на уровне заместителей и руководителей, продолжаем общение. Думаю, мы эту работу будем расширять, чтобы эти договоренности еще больше переводить в практическую плоскость. Важно, что мы уже познакомились, у нас есть контакты, мы можем в любой момент позвонить и пообщаться напрямую, решить какие-то вопросы без проволочек и бюрократических препон, - отметил министр спорта и туризма Беларуси.

На протяжении многих лет Беларусь является важнейшим торговым партнером Омской области. По итогам 2020 года взаимный товарооборот превысил 46 млн долларов.