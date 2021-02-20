Под завалами на Норильской фабрике обнаружены тела двоих рабочих

Спасатели обнаружили тела двух рабочих под завалами обрушившегося пункта переработки горной руды Норильской обогатительной фабрики, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России. Таким образом, общее число жертв ЧП - три человека.

Отмечается, что поиски оставшихся под завалами людей продолжались более 12 часов, на разборе завалов работали более 200 спасателей и 59 единиц техники.

Напомним, сегодня утром произошло частичное обрушение несущих конструкций в здании пункта переработки руды Норильской горно-обогатительной фабрики. В это время в здании находились восемь сотрудников ООО "Норильскникельремонт". Двое выбрались из завалов самостоятельно, четверых подняли спасатели, один из них скончался в машине скорой помощи. Сейчас пятеро пострадавших находятся в Норильской межрайонной больнице, их состояние оценивается как тяжелое.

Компания уже выразила соболезнования родственникам погибших.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проверку по факту происшествия также проводит прокуратура. По данным ведомства, обрушение произошло во время ремонтных работ по укреплению конструкций цеха, в которых ранее были обнаружены дефекты.