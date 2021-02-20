После трагедии в Норильске прокуратура начала проверки в Ростехнадзоре

После обрушения корпуса дробильного цеха Норильской горно-обогатительной фабрики краевая прокуратура начала проверки о нарушении правил промышленной безопасности в местных отделениях Ростехнадзора и Трудовой инспекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Романа Тютюника.

Представитель ведомства отметил, что проверки проводятся в самом Ростехнадзоре, Госинспекции по труду "на предмет того, какие ими контрольные мероприятия были выполнены", с целью сделать выводы о возможных нарушениях в работе. Роман Тютюник отметил также, что проверки связаны с тем, что, по данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций здания, которые были выявлены ранее.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в отношении Ростехнадзора и Трудовой инспекции.

Напомним, обрушение корпуса дробильного цеха Норильской горно-обогатительной фабрики произошло сегодня утром, под завалами оказались восемь человек, пятеро из них госпитализированы в тяжелом состоянии в Норильскую межрайонную больницу, один скончался, поиски еще двоих продолжаются. К аварийно-спасательным работам привлечено 212 человек, 59 единиц техники.