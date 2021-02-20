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20.02.2021 12:11
Рубрика: Происшествия

Сибиряка приговорили к 17 годам лишения свободы за терроризм

Текст: Наталья Граф (Омск)

Первый Восточный окружной военный суд в ходе выездного заседания в городе Омске вынес приговор 26-летнему боевику Дамиру Усманову, обвиняемому в терроризме.

Как было установлено в суде, в 2014 году житель Новосибирской области Усманов добровольно прибыл на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в деятельности незаконного вооруженного формирования "Исламское государство", запрещенного в России. По его словам, он решился на это из религиозных соображений. В районе города Ракки сибиряк прошел двухмесячную боевую и идеологическую подготовку в тренировочном лагере, получил специальность "штурмовик" и дал клятву верности лидеру террористической группировки.

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По данным ФСБ, сибиряк активно участвовал в боевых действиях и получил контузию при столкновении с правительственными силами Сирии в районе города Эш-Шаддад. Затем боевику удалось скрыться на территории Турции.

- В результате реализации спланированного ФСБ России комплекса мероприятий, в том числе в условиях зарубежья, фигуранта склонили вернуться в РФ, - сообщает УФСБ России по Омской области. - По прибытии в страну осенью 2020 года он был задержан нашими сотрудниками.

Суд признал Усманова виновным в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и участии в незаконном вооруженном формировании.

По совокупности указанных преступлений жителю Новосибирской области назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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