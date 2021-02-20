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20.02.2021 10:37
Рубрика: Происшествия

СК раскрыл подробности обрушения на фабрике в Норильске

Текст: Ирина Штерман

Здание обрушившегося цеха Норильской горно-обогатительной фабрики имело дефекты опорно-строительных конструкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Отмечается, что дефекты были выявлены ранее, в ходе обследования помещений. В результате начались работы по укреплению конструкций, во время которых и произошло обрушение.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
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Под завалами оказались восемь рабочих. Двое выбрались самостоятельно, еще четверых подняли спасатели (один из них скончался), поиски еще двоих продолжаются. С помощью тепловизоров определено их примерное местонахождение. Однако специалисты экстренных служб считают, что шансы найти людей живыми минимальны. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональном МЧС, в результате обрушения образовались завалы высотой около 20 метров. На их разбор потребуется время. Ситуацию осложняет сильный мороз.

Группировка сил по ликвидации ЧП, насчитывающая сейчас 195 человек и 57 единиц техники, в ближайшее время может быть усилена. Самолет Ан-74 МЧС России, на борту которого из аэропорта Красноярска к месту происшествия могут быть доставлены спасатели и кинологические расчеты, готов к вылету.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО СФО Красноярский край

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