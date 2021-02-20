Томский губернатор выступил против запрета экспорта леса в Азию

Новости

Начались испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca 12:18
Сибиряка приговорили к 17 годам лишения свободы за терроризм 12:11
Тренер сборной России по биатлону Польховский пропустит окончание ЧМ 12:01
Организации попадут в спецреестр за некачественные госуслуги в соцсфере 11:56
У полнометражного фильма про Чебурашку появилась дата премьеры 11:54
В Калининграде продали уникальный янтарный самородок за 2,2 млн рублей 11:53
Москвичи предложат идеи по направлениям обучающих программ "Технограда" 11:47
Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов" 11:46
Путин обсудил с Рогозиным совершенствование "Глонасс" 11:43
Ученые выявили три условия успешной демократии 11:29
Японский пилот погиб на учениях в США 11:22
Футболист Влашич заявил о желании перейти из ЦСКА в европейский топ-клуб 11:05
Рогозин: Испытания корабля "Орел" начнутся в феврале 11:05
В Петербурге за нападение на смотрителя маяка задержали его жену 11:01
Apple будет проверять приложения с высокими ценниками 10:56
Найден режиссер на ремейк "Бегущего человека" со Шварценеггером 10:50
Система оплаты труда научных сотрудников может быть пересмотрена 10:49
Сахалинские компании не смогли переработать рыбу из-за закрытых границ 10:44
Центр им. Чумакова готовится производить в месяц 500 тысяч доз вакцины от COVID 10:42
СК раскрыл подробности обрушения на фабрике в Норильске 10:37
В Германии раскритиковали постоянные упреки Запада в отношении России 10:35
Голикова: Привито от коронавируса 45% граждан в возрасте старше 60 лет 10:29
Рогозин заявил о планах запуска 29 ракет 10:26
Фонд дольщиков займется 325 проблемными домами в Подмосковье 10:25
В Москве горит склад на площади 400 квадратных метров 10:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
20.02.2021 12:12
Рубрика: Власть

Томский губернатор выступил против запрета экспорта леса в Азию

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Губернатор Сергей Жвачкин обратится в правительство России с просьбой не ограничивать экспорт продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) в Азию. Об этом он заявил на выездном совещании о развитии отрасли.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

- В связи с бурным ростом строительства в стране, высоким потребительским спросом на продукцию лесопереработки, особенно в Европе, горячие головы предлагают полностью остановить экспорт. Но мы с этим согласиться не можем, - подчеркнул Сергей Жвачкин.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Томский губернатор провел заседание антитеррористической комиссии

По его словам, Томская область не отправляет продукцию ЛПК в европейские страны и даже в европейскую часть России. Экспорт идет в страны Азии, и в случае запрета экспорта томские лесопереработчики потеряют эти рынки.

- Мы с вами научились не просто перерабатывать лес с максимальной добавочной стоимостью, но и решили задачу резкого увеличения экспорта продукции. Томская область стала ведущим поставщиком плитного производства и лесоматериалов в страны Евроазиатского Союза, такие, как Казахстан, Узбекистан и Киргизия, - рассказал Сергей Жвачкин о продвижении томских компаний за рубежом. В частности, "Томлесдреву" удалось завоевать большую часть рынка ДСП в Узбекистане.

В качестве важного итога работы отрасли Сергей Жвачкин отметил значительное увеличение экспорта продукции глубокой переработки леса. По его словам, Томская область едва ли не первой в стране выполнила задачу, которую ставит президент Владимир Путин: вывозить не сырье, а продукцию переработки. Практически весь томский лес перерабатывается на территории региона.

- Экспорт в страны ЕврАзЭС нужно сохранять, но при этом, безусловно, нужно не все подчистую вывозить за рубеж, а удовлетворять потребности местных строителей и мебельщиков. Наши томские компании так и делают и на это готовы, - добавил томский губернатор.

Глава региона подчеркнул, что лесопромышленники в Томской области заготавливают и перерабатывают в основном не хвойные, а лиственные, малоценные породы деревьев, такие как береза и осина, занимающие 44 процента в структуре леса в регионе.

Томский губернатор договорился с лесопромышленниками построить вскладчину лесосеменной центр.

- Полагаю, за два года нам реально построить центр производством в 12 миллионов саженцев с закрытой корневой системой. Он окупится для вас же. Напомню, что по закону до 2020 года посадочный лесоматериал с закрытой корневой системой должен составлять не менее 40 процентов. Таких мощностей ни в стране, ни у нас в регионе пока нет. Мы начинаем их создавать, - обратился он к участникам совещания.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томская область

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 12 953 случая в 85 регионах
Голикова: Привито от коронавируса 45% граждан в возрасте старше 60 лет
В Совфеде ответили на заявление Байдена о "нападках России"
СК раскрыл подробности обрушения на фабрике в Норильске
В ЦБ РФ спрогнозировали самое популярное мошенничество в 2021 году
Президент поручил помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам
Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится