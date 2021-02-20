Томский губернатор выступил против запрета экспорта леса в Азию

Губернатор Сергей Жвачкин обратится в правительство России с просьбой не ограничивать экспорт продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) в Азию. Об этом он заявил на выездном совещании о развитии отрасли.

- В связи с бурным ростом строительства в стране, высоким потребительским спросом на продукцию лесопереработки, особенно в Европе, горячие головы предлагают полностью остановить экспорт. Но мы с этим согласиться не можем, - подчеркнул Сергей Жвачкин.

По его словам, Томская область не отправляет продукцию ЛПК в европейские страны и даже в европейскую часть России. Экспорт идет в страны Азии, и в случае запрета экспорта томские лесопереработчики потеряют эти рынки.

- Мы с вами научились не просто перерабатывать лес с максимальной добавочной стоимостью, но и решили задачу резкого увеличения экспорта продукции. Томская область стала ведущим поставщиком плитного производства и лесоматериалов в страны Евроазиатского Союза, такие, как Казахстан, Узбекистан и Киргизия, - рассказал Сергей Жвачкин о продвижении томских компаний за рубежом. В частности, "Томлесдреву" удалось завоевать большую часть рынка ДСП в Узбекистане.

В качестве важного итога работы отрасли Сергей Жвачкин отметил значительное увеличение экспорта продукции глубокой переработки леса. По его словам, Томская область едва ли не первой в стране выполнила задачу, которую ставит президент Владимир Путин: вывозить не сырье, а продукцию переработки. Практически весь томский лес перерабатывается на территории региона.

- Экспорт в страны ЕврАзЭС нужно сохранять, но при этом, безусловно, нужно не все подчистую вывозить за рубеж, а удовлетворять потребности местных строителей и мебельщиков. Наши томские компании так и делают и на это готовы, - добавил томский губернатор.

Глава региона подчеркнул, что лесопромышленники в Томской области заготавливают и перерабатывают в основном не хвойные, а лиственные, малоценные породы деревьев, такие как береза и осина, занимающие 44 процента в структуре леса в регионе.

Томский губернатор договорился с лесопромышленниками построить вскладчину лесосеменной центр.

- Полагаю, за два года нам реально построить центр производством в 12 миллионов саженцев с закрытой корневой системой. Он окупится для вас же. Напомню, что по закону до 2020 года посадочный лесоматериал с закрытой корневой системой должен составлять не менее 40 процентов. Таких мощностей ни в стране, ни у нас в регионе пока нет. Мы начинаем их создавать, - обратился он к участникам совещания.