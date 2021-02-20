В Барнауле больше 2,5 тысячи человек получили травмы на гололеде

В Барнауле из-за многочисленных жалоб горожан на опасный гололед прокуратура города провела проверку и выяснила, что нынешней зимой на улицах получили травмы больше 2,5 тысяч человек. Прокуроры потребовали привести тротуары, дворы и проулки в порядок.

- Прокуратура Барнаула совестно с сотрудниками городского управления ГИБДД обследовали улично-дорожную сеть краевой столицы и выявили многочисленные нарушения при очистке дорог, тротуаров, пешеходных переходов и остановок транспорта, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края. - Наледи и снежные накаты были обнаружены в общей сложности более чем на 70 участках, в том числе не крупных проспектах - Комсомольском, Калинина, на Змеиногорском тракте, а также в густонаселенных районах города на улицах Юрина, Микронная, Шумакова, Лазурная и других.

Результатом такого состояния уличного покрытия стало большое число травмированных горожан. По данным прокуратуры, с 11 ноября 2020 года по 19 февраля 2021-го в больницы и поликлиники за медицинской помощью обратились 146 человек, получивших травмы при падении на скользких городских дорогах и пешеходных переходах, и 2458 барнаульцев, пострадавших в обледенелых дворах и междворовых проездах.

В связи с ненадлежащим содержанием улиц прокуратура направила в администрацию города представление с требованием устранить нарушении и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.